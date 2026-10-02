Juventus, che errore per Woltemade in Germania-Serbia: piovono critiche social

Juventus, le prime anticipazioni sulla maglia 27/28
© X
© X
Nick Woltemade conferma il difficile momento anche in nazionale. Il centravanti della Juventus, in prestito sino a fine stagione e di proprietà del Newcastle, è finito nel mirino della critica in Germania per un gol divorato da posizione ravvicinata durante l'ultimo incontro di Nations League contro la Serbia. La prima vittoria come ct di Klopp, reti di Bischof e Wirtz, ha fatto molto parlare - soprattutto sui social - anche per il sinistro alto del classe 2002.
L'episodio chiave si è consumato attorno al 59', con la Germania avanti 1-0. Servito da un assist di Treu proveniente dalla corsia destra, Woltemade ha colpito male il pallone con il piede sinistro da due passi, spedendolo incredibilmente sopra la traversa a porta quasi spalancata.
© Da video
A livello di prova, il centravanti della Juve in 77' ha mostrato buone doti nella rifinitura della manovra ma ha sbagliato anche un'altra buona occasione: le statistiche recitano tre tiri, 0,8 di xG e due grandi occasioni mancate.
Errori che hanno lasciato l'amaro in bocca anche ai tifosi della Juve, già preoccupati dall'inizio stagione di Kolo Muani a livello realizzativo: per andare in Champions, e magari sognare anche qualcosa di più, servono i gol degli attaccanti e Woltemade, così come il francese, deve dimostrare di potersi sbloccare, soprattutto a livello psicologico.
© X
© X