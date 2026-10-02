Juventus, che errore per Woltemade in Germania-Serbia: piovono critiche social

Nick Woltemade conferma il difficile momento anche in nazionale. Il centravanti della Juventus, in prestito sino a fine stagione e di proprietà del Newcastle, è finito nel mirino della critica in Germania per un gol divorato da posizione ravvicinata durante l'ultimo incontro di Nations League contro la Serbia. La prima vittoria come ct di Klopp, reti di Bischof e Wirtz, ha fatto molto parlare - soprattutto sui social - anche per il sinistro alto del classe 2002.