Clamoroso ai Mondiali, sospesa la squalifica di Balogun: giocherà Stati Uniti-Belgio

Un colpo di scena destinato a far discutere infiamma la vigilia degli ottavi di finale del Mondiale tra Stati Uniti e Belgio. Con una decisione del tutto inaspettata e senza precedenti, la Fifa ha infatti deciso di sospendere, in via cautelare, il cartellino rosso e la conseguente squalifica per una giornata a Folarin Balogun, il bomber degli Stati Uniti che era stato espulso ("del tutto ingiustamente" secondo Pochettino) durante il match dei sedicesimi contro la Bosnia e che quindi sarà clamorosamente a disposizione del suo ct per la sfida contro Lukaku e compagni in programma domani notte alle 02:00 (ora italiana).
Il precedente CR7
L'attaccante statunitense era finito sotto la doccia dopo che l'arbitro brasiliano Raphael Claus, richiamato all'on field review, gli aveva sventolato in faccia il cartellino rosso per un brutto fallo su Muharemovic (un contrasto aereo in cui Balogun era franato sulla caviglia del difensore del Sassuolo nel mirino della Juve).
Da regolamento, l'espulsione diretta avrebbe dovuto far scattare un turno automatico di stop. La federazione internazionale ha però estratto dal cilindro l'articolo 27 del codice disciplinare, secondo il quale la Commissione disciplinare ha la facoltà di revocare una sospensione a livello cautelare, a patto che il beneficiario non incorra in un determinato lasso di tempo in una nuova condotta di pari gravità che porti alla revoca della sospensione. Una sorta di "pena sospesa" con la condizionale che ha illustri recenti precedenti: durante le qualificazioni mondiali, Cristiano Ronaldo ricevette 3 giornate di squalifica per una gomitata a O'Shea in Portogallo-Irlanda, ma la Fifa ne sospese ben 2 per non compromettere la sua presenza alla fase a gironi del torneo.
Come funziona il "periodo di prova"
La squalifica di Balogun rimarrà congelata per un anno. Il regolamento Fifa parla chiaro: "Se chi beneficia di una sanzione sospesa commette un'altra infrazione di natura e gravità simili durante il periodo di prova, la sospensione sarà revocata e la sanzione originaria verrà applicata, cumulandosi a quelle eventuali per il nuovo fallo."
Un recupero vitale per Pochettino
Balogun è il trascinatore assoluto della nazionale a stelle e strisce, con un bottino fin qui impressionante in questo Mondiale: 3 gol e 1 assist in appena 4 partite. Il Belgio è avvisato: il pericolo numero uno degli USA sarà regolarmente in campo.
Trump: "Rimediato a un'ingiustizia"
Donald Trump plaude alla revoca della squalifica a carico di Folarin Balogun: "Grazie alla Fifa per aver agito secondo giustizia e per aver posto rimedio a una grave ingiustizia!", ha scritto il tycoon sul suo social Truth.
Shock in Belgio
"Colpo di scena prima di USA-Belgio: il fuoriclasse degli Stati Uniti potrà scendere in campo nonostante il cartellino rosso!", scrive Le Soir. La reazione dei media belgi al trattamento inedito nei confronti del centravanti dei loro prossimi avversari ai Mondiali è di grande stupore: "Secondo numerosi osservatori - osserva Les Sports - la nazionale statunitense non avrebbe potuto presentare ricorso contro questa sospensione automatica. La squadra dell'allenatore Mauricio Pochettino sembra tuttavia aver trovato una scappatoia giuridica".