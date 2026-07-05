Clamoroso ai Mondiali, sospesa la squalifica di Balogun: giocherà Stati Uniti-Belgio

Un colpo di scena destinato a far discutere infiamma la vigilia degli ottavi di finale del Mondiale tra Stati Uniti e Belgio. Con una decisione del tutto inaspettata e senza precedenti, la Fifa ha infatti deciso di sospendere, in via cautelare, il cartellino rosso e la conseguente squalifica per una giornata a Folarin Balogun, il bomber degli Stati Uniti che era stato espulso ("del tutto ingiustamente" secondo Pochettino) durante il match dei sedicesimi contro la Bosnia e che quindi sarà clamorosamente a disposizione del suo ct per la sfida contro Lukaku e compagni in programma domani notte alle 02:00 (ora italiana).