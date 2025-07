Juve-Psg, c'è distanza per Kolo Muani: arriva l'assist della punta per Comolli

La Juventus balla sulle punte, chi lascia (Vlahovic) e chi arriva, o meglio torna (Kolo Muani). Nel risiko dell'attacco, la possibile partenza di Dusan libera il posto per il ritorno del francese in bianconero. Tudor lo ha chiesto espressamente e la dirigenza bianconera lavora per accontentarlo: non sarà facile, dato che il Psg vuole privarsi dell'ex Eintracht Francoforte solamente a titolo definitivo.