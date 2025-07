Il difensore Mattia Bani è un nuovo calciatore del Palermo, dopo una lunga trattativa. Ha lasciato il Genoa e ha firmato con la società rosanero un contratto di tre anni, con l'opzione di un'altra stagione, in caso di promozione in serie A. Classe 1993, dopo quattro stagioni con la maglia del Grifone, Bani ha già lasciato il ritiro del club ligure per aggregarsi alla formazione allenata da Filippo Inzaghi.