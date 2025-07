La Premier si muove per Bisseck ma il centrale vuole restare. Pavard nella lista dei cedibili

Yann Bisseck è destinato a restare all'Inter. Nonostante le offerte pervenute da alcuni inglesi come rivelato da Matteo Moretto, il centrale ha già manifestato la chiara volontà di proseguire la sua avventura in nerazzurro. Una scelta, quella del tedesco, che non cambia di molto i piani dell'Inter, comunque intenzionata a rafforzare il reparto arretrato in estate. Nel contratto dell'ex Aarhus arrivato a Milano nel luglio del 2023, è presente anche una clausola rescissoria da 120 milioni di euro, valida solo per il mese di luglio ed esclusivamente per l'estero.