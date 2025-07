Juve, il Chelsea piomba su Yildiz: offerta subito rifiutata

Kenan Yildiz non è in vendita. Il vero colpo del mercato estivo della Juventus sarà la permanenza del numero 10 bianconero, per cui Tudor stravede e su cui la dirigenza della Vecchia Signora vuole costruire il futuro. Comolli lo ha blindato e il messaggio mandato al Chelsea, che nei giorni scorsi si è presentato a Torino con una ricca offerta (65 milioni di euro), è un messaggio a tutte le big d'Europa: non c'è cifra che possa far vacillare la Juve, che lavora già al rinnovo del suo gioiello.