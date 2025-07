Galeone su Inzaghi in Arabia: "Si sapeva da quattro mesi. Il figlio era andato là per preparare il terreno"

Giovanni Galeone, ormai 84enne, resta una bandiera in quel di Pescara. Per i biancazzurri è una bandiera, e l'ex allenatore non smette mai di informarsi. Nel corso di un'intervista concessa oggi al quotidiano abruzzese Il Centro, Galeone ha raccontato un retroscena sul passaggio di Simone Inzaghi all'Al Hilal dopo il ko con l'Inter nella finale di Champions League. "Radio calcio lo sapeva da quattro mesi - la sua dichiarazione -. Che il figlio era andato in Arabia per preparare il terreno lo sapevano tutti. Anch’io".