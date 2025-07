Juve, caccia al sostituto di Douglas Luiz: spunta la pista Amrabat

Dopo la rottura pubblica di Douglas Luiz, che giovedì non si è presentato al raduno senza dare spiegazioni della sua scelta, la Juventus deve concentrarsi nella caccia a un sostituto. Il centrocampo non era priorità di Comolli, ma la presa di posizione del brasiliano costringe i bianconeri a correre ai ripari per cercare un uomo che si alterni in mezzo al campo a Locatelli e Thuram.