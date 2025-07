Il Napoli non molla Juanlu, terzino del Siviglia, ma il ds Manna ha una idea chiara. Gli azzurri, fa sapere Il Mattino, non miglioreranno l'ultima offerta, ossia quella da 17 milioni di euro. Almeno per ora i Campioni d'Italia non inseriranno dei bonus, ma non è da escludere un altro blitz dei dirigenti azzurri in terra iberica per sbloccare la faccenda.