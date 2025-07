Juve, per Kolo-Muani insidia United: nella lista dei Red Devils anche Vlahovic

Il francese dopo il prestito di sei mesi alla Juventus si è rilanciato e il Paris Saint Germain vuole fare cassa con l’ex Eintracht Francoforte, pagato 90 milioni nell’estate del 2023. La Juve sta cercando di trovare la chiave giusta per riportare Kolo-Muani a Torino, ma il PSG non apre al prestito e vuole solo la cessione a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto. Condizione che può rispettare il Manchester United, che in questo momento è in prima fila per l’attaccante francese. Gli agenti di Kolo-Muani stanno sondando il terreno in Inghilterra, ma al momento Chelsea e Arsenal non hanno mostrato particolare interesse. I Blues vogliono puntare su Joao Pedro e Delap, mentre i Gunners stanno per accogliere a Londra Gyokeres. Per questo motivo i Red Devils sono avanti per Kolo-Muani e - secondo il Daily Mail - stanno valutando la possibilità di presentare un’offerta al Paris Saint Germain o in prestito con obbligo di riscatto o a titolo definitivo da circa 50 milioni di euro.