Juventus, è il giorno di Joao Mario: oggi visite mediche e firma

Il 25enne si presenta come terzino destro di spinta chiudendo così le porte, almeno per il momento a Nahuel Molina, laterale in uscita dall'Atletico Madrid. I bianconeri, che hanno appena rinnovato il contratto a Federico Gatti, sono adesso focalizzati in attacco: c'è da cedere Vlahovic per fare spazio a un nuovo attaccante. Sono attese novità a breve, con Comolli che spera di riportare a Torino Kolo Muani. Ma la strada è in salita.