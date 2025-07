Juve-Kolo Muani, altro contatto con il PSG: ma resta il nodo formula

Finora, il piano della Juventus è sempre stato quello del prestito, dato che i bianconeri non hanno la forza economica per investire una cifra così elevata per un trasferimento a titolo definitivo. Il PSG, dal canto suo, non accetta l'opzione del diritto di riscatto, ma nelle ultime settimane ha aperto alla possibilità del prestito con obbligo, a patto che ci siano delle condizioni vantaggiose per la cessione a titolo definitivo. Le proposte del dg Comolli, per ora, sono state ritenute insufficienti: il dirigente bianconero aveva fissato prima la vittoria dello scudetto come condizionale per far scattare l'obbligo, poi la qualificazione alla prossima Champions League. Condizioni che il PSG non ha accettato perché legate ai risultati dei bianconeri e perché chiede maggiori garanzie.