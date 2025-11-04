Logo SportMediaset

JUVENTUS

Juve, voci di un addio di David a gennaio ma Spalletti vuole rilanciarlo

L'allenatore bianconero ha ancora fiducia nell'attaccante canadese

di Redazione
04 Nov 2025 - 09:29

Sembrava l'arrivo migliore del mercato estivo della Juve e invece, tre mesi dopo l'inizio della stagione, Jonathan David si è fatto più notare per le prese in giro sul web per i gol mangiati che per i motivi per cui è stato preso la scorsa estate. L'ipotesi di un addio a gennaio era molto concreta fino all'arrivo in panchina di Spalletti, che vuole rilanciare il canadese. Di certo non gli mancano gli alibi, a partire dal fatto che alla Juve si sia deciso di puntare ancora su Vlahovic, contro ogni pronostico che dava il serbo sicuro partente. Il nuovo allenatore, poi, ha già fatto intuire a Cremona che lo sfogo in profondità per il suo numero 9 sia un'opzione più che concreta per la Juve del futuro. Dusan, insomma, mantiene la sua centralità nell'idea di gioco spallettiana, ma non c'è dubbio che ci sia anche la voglia concreta di puntare sul canadese.

Innanzitutto come alternativa dalla panchina e poi anche come possibile nuovo titolare in un turnover scientifico e mirato. David paga il fatto di non avere la duttilità di Openda, in grado di giocare anche come trequartista, e il limite che, nell'ipotesi della doppia punta, andrebbe a pestare i piedi a Vlahovic. Il serbo, in ogni caso, da separato in casa si è trasformato nell'attaccante titolare. Tanto che si parla addirittura di rinnovo. Secondo la Gazzetta dello Sport, nonostante le sirene inglesi, Dusan preferirebbe restare in bianconero e la società, per non perderlo a zero, starebbe pensando a un nuovo contratto. Certo, tutto dipenderà dai risultati dei prossimi mesi ma di certo a Spalletti farebbe piacere poter puntare a lungo sull'attaccante serbo. 

