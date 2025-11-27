Como, Fabregas: "Nico Paz? Non escludo che possa rimanere anche l'anno prossimo"

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Sassuolo, Cesc Fabregas ha parlato di Nico Paz e delle voci sulla possibile recompra del Real Madrid. Queste le parole del tecnico del Como: "Non si deve dire niente. È un nostro giocatore, sarà con noi, poi dipende da quello che decide l'altra squadra. Però non escludo che Nico possa essere qui anche l'anno prossimo. È ambizioso, può fare una strada importante nel calcio, ma perché non può farla qui a Como? Lui ha fatto crescere noi e viceversa. Si vede. Tu vedi se una persona è contenta dagli occhi e io penso che lui in questo momento si senta felice e bene qui".