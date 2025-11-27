Logo SportMediaset

Mercato

Lazio, Guendouzi può partire a gennaio

27 Nov 2025 - 22:20

Matteo Guendouzi rischia di lasciare la Lazio a gennaio. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il centrocampista potrebbe essere sacrificato dai biancocelesti per scongiurare il blocco totale del mercato estivo nel 2026. Per il francese, inoltre, le pretendenti non mancano e il suo cartellino garantirebbe degli incassi importanti per la società. Lotito chiede almeno di 30 milioni di euro per la sua cessione ma l'ostacolo più grande potrebbe essere rappresentato da Maurizio Sarri. Il tecnico, infatti, difficilmente vorrà fare a meno di Guendouzi e anche lo stesso calciatore si trova molto bene con l'allenatore. 

