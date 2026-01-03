Liverpool, il retroscena di Leoni: "Mai nulla di concreto con i club di Serie A"

Nel corso di un'intervista rilasciata a Sport Week, Giovanni Leoni ha raccontato alcuni retroscena di mercato sul suo passaggio dal Parma al Liverpool. Queste le parole del difensore: "Non c’è mai stato nulla di concreto con nessun club italiano. Certo, quando c’è un interessamento fai un pensiero ma non c’è stata una squadra più vicina delle altre. Poi è arrivato il Liverpool e fai fatica a non guardarlo con altri occhi. Devo dire che ogni giorno credo che la Premier sia stata la scelta migliore".