Liverpool, il retroscena di Leoni: "Mai nulla di concreto con i club di Serie A"

03 Gen 2026 - 22:30

Nel corso di un'intervista rilasciata a Sport Week, Giovanni Leoni ha raccontato alcuni retroscena di mercato sul suo passaggio dal Parma al Liverpool. Queste le parole del difensore: "Non c’è mai stato nulla di concreto con nessun club italiano. Certo, quando c’è un interessamento fai un pensiero ma non c’è stata una squadra più vicina delle altre. Poi è arrivato il Liverpool e fai fatica a non guardarlo con altri occhi. Devo dire che ogni giorno credo che la Premier sia stata la scelta migliore".

22:30
Liverpool, il retroscena di Leoni: "Mai nulla di concreto con i club di Serie A"
21:03
Lazio, pressing totale su Fabbian: Sarri lo vuole subito
20:51
Ufficiale il trasferimento di Brunori alla Sampdoria
19:40
Pisa, accordo raggiunto con Cheveyo Tsawa dello Zurigo
18:15
Juventus, Adzic verso il prestito: tanti club interessati