Dai rinnovi di Spalletti e Yildiz alle operazioni Rodriguez e Frattesi: le priorità invernali della Juve

I bianconeri cercano anche un esterno: da non escludere un nuovo tentativo per Cancelo
I rinnovi da un lato, i nuovi innesti dall'altro. L'anno nuovo si apre per la Juve su un duplice binario operativo: ci sono i contratti di Spalletti e di Yildiz da sistemare, così come c'è pure una linea mediana da integrare. Per il tecnico e per il fantasista turco tutto porta a pensare a una fumata bianca, se non immediata per lo meno non troppo in là nel tempo: salvo sorprese Spalletti prolungherà sino al giugno 2028, per Yildiz c'è la volontà - condivisa - di allungare sino al 2030, quadruplicando l'attuale stipendio, portandolo quindi a 6 milioni di euro netti a stagione, non tanto per scoraggiare l'interesse dei top club europei come Arsenal, Liverpool e Real Madrid che hanno potenzialità di spesa sicuramente maggiori ma per dimostrare al turco l'intenzione concreta di porlo al centro del progetto bianconero, facendone il perno di una ripartenza ambiziosa anche in chiave europea.
Nell'immediato, invece, il mercato di gennaio ruoterà attorno alla linea mediana, con la ricerca di un play, un incursore e possibilmente di un esterno. Per la mediana il nome caldo è quello dell'argentino Guido Rodriguez, attualmente al West Ham. I bianconeri lo valutano come un possibile rinforzo in prestito, in attesa di un'operazione più strutturata a giugno, con il grande obiettivo che è Sandro Tonali. Parallelamente, si segue con interesse la situazione di Davide Frattesi dell'Inter. L'operazione è complicata dai rapporti tra i club e dalla richiesta nerazzurra di circa 35 milioni di euro per la cessione.
Per quanto riguarda la fascia vale la pena tenere sempre aperta la pista che porta a Joao Cancelo. L'esterno portoghese, sui cui l'Inter si è già messa con decisione, è stato infatti sondato anche dalla Juve. A differenza di quello nerazzurro, però, un interesse che al momento sembra essersi raffreddato. La sensazione è che a Torino vogliano prima lavorare 'in mezzo al campo', lasciando poi il tema esterno per il rush finale di mercato. Capitolo a parte, invece, per Federico Chiesa, con un possibile derby italiano con la Roma.