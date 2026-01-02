Dai rinnovi di Spalletti e Yildiz alle operazioni Rodriguez e Frattesi: le priorità invernali della Juve

I rinnovi da un lato, i nuovi innesti dall'altro. L'anno nuovo si apre per la Juve su un duplice binario operativo: ci sono i contratti di Spalletti e di Yildiz da sistemare, così come c'è pure una linea mediana da integrare. Per il tecnico e per il fantasista turco tutto porta a pensare a una fumata bianca, se non immediata per lo meno non troppo in là nel tempo: salvo sorprese Spalletti prolungherà sino al giugno 2028, per Yildiz c'è la volontà - condivisa - di allungare sino al 2030, quadruplicando l'attuale stipendio, portandolo quindi a 6 milioni di euro netti a stagione, non tanto per scoraggiare l'interesse dei top club europei come Arsenal, Liverpool e Real Madrid che hanno potenzialità di spesa sicuramente maggiori ma per dimostrare al turco l'intenzione concreta di porlo al centro del progetto bianconero, facendone il perno di una ripartenza ambiziosa anche in chiave europea.