Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Torino, Asllani verso l'addio immediato: risoluzione del prestito, torna all'Inter

04 Gen 2026 - 11:25
Kristjan Asllani (Inter), in prestito al Torino: 11 presenze, 0 gol e assist. Diritto di riscatto 12 milioni © IPA

Kristjan Asllani (Inter), in prestito al Torino: 11 presenze, 0 gol e assist. Diritto di riscatto 12 milioni © IPA

Arrivano conferme dopo l'anticipazione di ToroGoal: il Torino sta valutando la chiusura in anticipo del prestito di Kristjan Asllani. Il centrocampista albanese, che fin qui non ha convinto in granata nonostante 15 presenze (molte delle quali da titolare), si trova regolarmente con la squadra a Verona ma la sua presenza tra i convocati per il match delle 18 non è sicura. Nelle prossime ore sono attese importanti novità: nel caso di risoluzione immediata del rapporto, il regista albanese potrebbe tornare all'Inter, proprietaria del cartellino, dopo soli sei mesi. Asllani, che prima di passare al Torino era stato cercato anche dal Bologna a titolo definitivo, era arrivato in grata in estate in prestito oneroso da 1,5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 11,5 milioni.

asllani
prestito
ritorno
inter
torino

Ultimi video

00:53
PUNTO MERCATO RAIMONDI SU RINNOVO MAIGNAN 7/12 SRV

Milan, la richiesta di Maignan per il rinnovo: stipendio top class

00:21
MCH ARRIVO SOLOMON FIORENTINA MCH

Fiorentina, ecco Solomon per la risalita

01:43
Cercasi riscatto

Cercasi riscatto

02:30
Le ultimissime trattative

Le ultimissime trattative

01:30
Pronto a tornare in A

Dragusin pronto a tornare in A

00:57
Il calciomercato live

Le strategie del Napoli

00:56
Il calciomercato live

Juve, il sogno è Chiesa

01:24
Il calciomercato live

Milan-Juve: scambio Gatti-Nkunku?

01:37
Il calciomercato live

Cancelo-Inter, tutta la verità

02:44
La Juventus riparte

La Juventus riparte tra campo e mercato

02:01
SRV RULLO YILDIZ, TEMPO DI RINNOVO 22/12 (MUSICATO) SRV

La Juve spera: c'è il rinnovo di Yildiz sotto l'albero?

01:25
Calciomercato live

Calciomercato live

01:22
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
CLIP ACCOMANDO SU THIAGO SILVA-MILAN 19/12 SRV

Thiago Silva al Milan: tutta la verità sul possibile ritorno

02:51
Bastoni in esclusiva: "No vendetta sul Bologna. Io al Barcellona? Orgoglioso, ma…"

Bastoni e le voci sul Barcellona: "Felice all'Inter ma mi rendono orgoglioso"

00:53
PUNTO MERCATO RAIMONDI SU RINNOVO MAIGNAN 7/12 SRV

Milan, la richiesta di Maignan per il rinnovo: stipendio top class

I più visti di Mercato

 14) FERNANDO TORRES - dal Liverpool al Chelsea per 58,5 milioni nel 2011

Altro che ‘riparazione’, a gennaio si spende eccome: chi è il più pagato della storia?

Il calciomercato live

Le strategie del Napoli

Mercato invernale al via tra obiettivi e sogni: chi può arrivare nelle big della Serie A

Il calciomercato live

Cancelo-Inter, tutta la verità

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Il calciomercato live

Milan-Juve: scambio Gatti-Nkunku?

Mercato ora per ora
Vedi tutti
12:35
Serie B, lo Spezia accoglie Sernicola e Radunovic in prestito dopo aver salutato Esposito
12:23
Napoli, Manna: "Lucca? Aperti a varie soluzioni. Ci aspettiamo molto da Lang"
12:12
Lazio, Fabiani: "Guendouzi? Nessuna offerta ufficiale ricevuta dal Fenerbahce"
Kristjan Asllani (Inter), in prestito al Torino: 11 presenze, 0 gol e assist. Diritto di riscatto 12 milioni
11:25
Torino, Asllani verso l'addio immediato: risoluzione del prestito, torna all'Inter
10:03
Sampdoria, ufficiale Esposito