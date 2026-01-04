Torino, Asllani verso l'addio immediato: risoluzione del prestito, torna all'Inter

Arrivano conferme dopo l'anticipazione di ToroGoal: il Torino sta valutando la chiusura in anticipo del prestito di Kristjan Asllani. Il centrocampista albanese, che fin qui non ha convinto in granata nonostante 15 presenze (molte delle quali da titolare), si trova regolarmente con la squadra a Verona ma la sua presenza tra i convocati per il match delle 18 non è sicura. Nelle prossime ore sono attese importanti novità: nel caso di risoluzione immediata del rapporto, il regista albanese potrebbe tornare all'Inter, proprietaria del cartellino, dopo soli sei mesi. Asllani, che prima di passare al Torino era stato cercato anche dal Bologna a titolo definitivo, era arrivato in grata in estate in prestito oneroso da 1,5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 11,5 milioni.