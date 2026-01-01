Juventus, nel mercato di gennaio caccia alle occasioni: i nomi

Nomi e strategie - Il reparto principale dove potrebbe arrivare un acquisto è, soprattutto, il centrocampo. La dirigenza bianconera, infatti, sta cercando un regista da regalare a Luciano Spalletti, ma far combaciare tutte le condizioni non è affatto facile. Infatti serve un investimento a basso costo a titolo definitivo e che abbia voglia di riscatto in questo 2026, con vista sul Mondiale. Ecco perché difficilmente i bianconeri tenteranno operazioni in prestito: l'obiettivo è quello di non valorizzare asset altrui, ma solamente i propri. Motivo per il quale sono usciti i nomi di Guido Rodriguez, che arriverebbe a cifre contenute, Xaver Schlager e Ruben Neves, entrambi in scadenza di contratto con Lipsia e Al Hilal e che potrebbero liberarsi per cifre inferiori.