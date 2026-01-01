Juventus, nel mercato di gennaio caccia alle occasioni: i nomi

Non va escluso un grande investimento, a patto che arrivi una cessionedi Martino Cozzi
Cogliere l'occasione. È questo il piano della Juventus in vista del mercato di gennaio, che aprirà nelle prossime ore. I bianconeri, infatti, non hanno in programma grandi investimenti, complice anche la procedura aperta dalla Uefa a settembre per il potenziale sforamento della Football Earning Rule per il triennio 2022/2023-2024/2025. A gennaio, dunque l'ad Comolli e il ds Ottolini proveranno a muoversi, ma senza spendere cifre eccessive.
Nomi e strategie - Il reparto principale dove potrebbe arrivare un acquisto è, soprattutto, il centrocampo. La dirigenza bianconera, infatti, sta cercando un regista da regalare a Luciano Spalletti, ma far combaciare tutte le condizioni non è affatto facile. Infatti serve un investimento a basso costo a titolo definitivo e che abbia voglia di riscatto in questo 2026, con vista sul Mondiale. Ecco perché difficilmente i bianconeri tenteranno operazioni in prestito: l'obiettivo è quello di non valorizzare asset altrui, ma solamente i propri. Motivo per il quale sono usciti i nomi di Guido Rodriguez, che arriverebbe a cifre contenute, Xaver Schlager e Ruben Neves, entrambi in scadenza di contratto con Lipsia e Al Hilal e che potrebbero liberarsi per cifre inferiori.
Cedere per comprare - A sbloccare il mercato, però, potrebbe essere anche una cessione. Infatti, non mancano gli estimatori per Mattia Perin, con il Genoa in pole, ma la società bianconera ha già fatto sapere di non volersene privare. Altri nomi papabili in uscita sono quelli di Joao Mario, Kostic, Adzic e Rouhi, tutte operazioni possibili già a gennaio o rimandate a giugno. L'unica vera plusvalenza realizzabile potrebbe arrivare con il sacrificio di Fabio Miretti, centrocampista che piace tanto a Spalletti e che ha mercato soprattutto in Italia. Su di lui ci sono Lazio e Bologna, ma i 25 milioni chiesti dalla Juventus, al momento, frenano la trattativa. In caso di uscite, però, Ottolini e Comolli potrebbero pensare di fare un investimento già a gennaio, con Norton-Cuffy che potrebbe essere il profilo ideale per rinforzare gli esterni, reparto che sarà toccato anche in estate.