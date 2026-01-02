Juventus, Marco Ottolini è il nuovo direttore sportivo: subito operativo per il mercato di gennaio

Juve, a giugno Yildiz varrà 140 milioni. Quante (possibili) plusvalenze in Serie A!
L'esperienza col Genoa era terminata lo scorso ottobre: ora il dirigente inizia la sua seconda vita in bianconerodi Stefano Fiore
Marco Ottolini è il nuovo direttore sportivo della Juventus. A fine dicembre il dirigente aveva risolto il suo rapporto con il Genoa mentre oggi è arrivata la firma sul contratto coi bianconeri e l'annuncio ufficiale. Il Grifone lo aveva sollevato dall'incarico di direttore sportivo a fine dello ottobre come conseguenza dei risultati deludenti nella prima parte di stagione (che poi avevano portato anche all'esonero di Patrick Vieira).
Per Ottolini si tratta di un ritorno in bianconero dopo 3 anni: il classe 1980 aveva lavorato alla Vecchia Signora come 'semplice' scout prima e come responsabile dei giocatori in prestito poi. Ora un nuovo scatto nelle gerarchie bianconere con la nomina di nuovo direttore sportivo proprio nel giorno dell'apertura del mercato di gennaio: sarà dunque subito operativo al fianco di Comolli.
Nato nel 1980 ed ex calciatore con un passato al Brescia, Ottolini comincia la propria carriera da dirigente tra le fila dell'Anderlecht, dove nel 2015 viene assunto con il ruolo di osservatore. Dopo tre anni passati in Belgio, nel luglio del 2018 varca per la prima volta i cancelli della Juve, cominciando la propria avventura sempre nel ruolo di osservatore nell'area scrutini internazionale. A lui viene affidato anche il progetto "Club 15", una rete di collaborazioni con club europei e statunitensi con l'obiettivo di sviluppare talenti, creare sinergie e ampliare la presenza internazionale del club. Qualche anno dopo, Ottolini viene promosso nel ruolo di responsabile dei giocatori in prestito e, contemporaneamente, segue da vicino la nascita del progetto Next Gen.
Dopo 4 stagioni in bianconero, nel luglio del 2022 lascia la Juventus per diventare il nuovo direttore sportivo del Genoa, carica mantenuta fino allo scorso 31 ottobre, quando le strade con i rossoblù si sono separate. Nel corso della sua esperienza in Liguria, oltre alla promozione in Serie A, Ottolini ha contribuito anche al lancio e alla valorizzazione di alcuni giocatori che hanno fatto la differenza in prima squadra. Tra questi ci sono profili come Dragusin, Josep Martinez, De Winter, Retegui e Martin. Ora, a distanza di poco più di tre anni, Ottolini torna alla Juventus, ma questa volta con un ruolo più incisivo e concreto: affiancare Damien Comolli e François Modesto in dirigenza, con l'obiettivo di riportare i bianconeri a vincere il prima possibile, ma in maniera sostenibile.
La Juventus è lieta di annunciare la nomina di Marco Ottolini come nuovo Direttore Sportivo del Club. A partire dal 1° gennaio 2026 Ottolini è entrato ufficialmente a far parte dell’organigramma bianconero, a diretto riporto del Chief Executive Officer Damien Comolli. Marco Ottolini porta con sé un bagaglio di esperienze ampio e trasversale, costruito nel tempo attraverso i diversi ruoli ricoperti all’interno del mondo del calcio. Nato nel 1980, dopo aver concluso la carriera sul campo nel 2002, ha scelto di intraprendere subito il percorso dirigenziale attraverso esperienze che gli hanno permesso di sviluppare una conoscenza profonda delle dinamiche del calcio professionistico. Nel 2015 inizia un’importante parentesi internazionale all’Anderlecht contribuendo alla strutturazione e allo sviluppo dell’attività di osservazione del club belga. La prima esperienza con la Juventus prende forma nel 2018, quando entra a far parte dell’area scouting internazionale. Nel corso dei quattro anni successivi, si occupa principalmente del monitoraggio dei giocatori in prestito e dei rapporti con club internazionali, seguendo da vicino lo sviluppo dei calciatori sotto contratto con il club, in particolare quelli impegnati all’estero. Durante questo primo legame con il Club bianconero, conclusosi nel 2022, contribuisce anche alle fasi iniziali del progetto Seconda Squadra. Dopo il successivo percorso professionale che lo ha visto protagonista al Genoa, per Marco Ottolini si apre ora una nuova sfida a Torino. Il ritorno alla Juventus, questa volta nel ruolo di Direttore Sportivo, rappresenta un approdo naturale per un cammino costruito su competenza, visione e conoscenza approfondita del calcio italiano e internazionale. Bentornato Direttore e buon lavoro!
