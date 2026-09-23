MANOVRE BIANCONERE

Juve, stretta finale per il vice Vicario: Neto in pole. Per il futuro occhi su Palmisani

Il brasiliano svincolato, 37 anni, pronto a tornare in bianconero dopo il biennio 2015-17. Il numero uno del Frosinone idea in prospettiva con un'operazione in stile Gatti 

23 Set 2026 - 08:40
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Tra la crisi di infortuni e voglia di scalare la classifica dopo la sosta, la Juventus ha una priorità molto più impellente e riguarda il portiere. Mercato riaperto dopo la lesione al legamento crociato per Grabara, costretto all'operazione. La dirigenza bianconera si è quindi subito mossa alla ricerca di un vice Vicario e le indicazioni delle ultime ore portano a un solo nome come dodicesimo: Neto

Il portiere brasiliano, già alla Juve tra il 2015 e il 2017 nel reparto presidiato da Gigi Buffon, ha 37 anni ed è svincolato dopo l'esperienza in patria al Botafogo. Ha già dato piena disponibilità al ritorno a Torino, operazione che non comprenderà oneri particolari per la Vecchia Signora proprio perché l'estremo difensore è rimasto senza contratto. I contatti delle ultime ore vanno nella direzione di un accordo imminente, con Neto pronto a partire dal Brasile per raggiungere la Continassa, firmare un accordo fino al termine della stagione e mettersi subito a disposizione di Spalletti. L'obiettivo dell'allenatore è avere un altro portiere su cui lavorare in vista della sfida al Cagliari dopo la pausa. Forte del passato bianconero e della disponibilità immediata, la soluzione Neto ha superato la concorrenza, rappresentata soprattutto dall'ex Psg Sergio Rico e dall'olandese Cillessen

Porta Juve, il futuro è Palmisani?

 Occhi invece su Lorenzo Palmisani per il futuro. Già in estate, la Juventus aveva esplorato la soluzione con i primi sondaggi, mostrando tutto il proprio gradimento per il 22enne del Frosinone. Gli addii di Di Gregorio e Perin e la necessità di riempire subito due caselle così importanti avevano poi portato Carnevali e Massara ad andare in altre direzioni, pur senza dimenticare il profilo di Palmisani. Dopo la grande prestazione contro il Como, ora tutti gli occhi della Serie A e non solo sono fissi sul portiere dell'Under 21 azzurra. Milan e Atalanta su tutte. Da capire se la Juventus riuscirà a concretizzare il vantaggio delle conversazioni degli scorsi mesi e se magari opterà per un'operazione in "stile Gatti", bloccando il calciatore magari già a gennaio per poi portarlo a Torino in estate. Con il difensore, accadde proprio così nel 2022. 

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