Juve, stretta finale per il vice Vicario: Neto in pole. Per il futuro occhi su Palmisani

Il portiere brasiliano, già alla Juve tra il 2015 e il 2017 nel reparto presidiato da Gigi Buffon, ha 37 anni ed è svincolato dopo l'esperienza in patria al Botafogo. Ha già dato piena disponibilità al ritorno a Torino, operazione che non comprenderà oneri particolari per la Vecchia Signora proprio perché l'estremo difensore è rimasto senza contratto. I contatti delle ultime ore vanno nella direzione di un accordo imminente, con Neto pronto a partire dal Brasile per raggiungere la Continassa, firmare un accordo fino al termine della stagione e mettersi subito a disposizione di Spalletti. L'obiettivo dell'allenatore è avere un altro portiere su cui lavorare in vista della sfida al Cagliari dopo la pausa. Forte del passato bianconero e della disponibilità immediata, la soluzione Neto ha superato la concorrenza, rappresentata soprattutto dall'ex Psg Sergio Rico e dall'olandese Cillessen.