Il Venezia conferma Stroppa in panchina

22 Set 2026 - 19:17
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Giovanni Stroppa resta alla guida del Venezia. Il club lagunare ha confermato il tecnico in panchina, nonostante l'avvio di campionato estremamente negativo, con cinque sconfitte nelle prime cinque giornate di Serie A. "Il mister proseguirà il suo lavoro sulla panchina del Venezia", la stringata nota della società dopo una riflessione di tre giorni, dalla sconfitta interna con la Lazio. La conferma arriva dopo un inizio di stagione senza punti, con la squadra chiamata ora a interrompere la serie negativa e a conquistare i primi risultati utili del campionato a partire dalla trasferta di Bergamo con l'Atalanta di lunedì 12 ottobre dopo le tre settimane di sosta per le nazionali. 

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