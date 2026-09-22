MANOVRE BIANCONERE

Juve, fissata la deadline per il nuovo portiere: Neto resta in pole. Per il futuro occhio a Palmisani

Il 37enne brasiliano è pronto ad accettare un contratto fino al termine della stagione. Spunta il portiere del Frosinone per l'estate 

22 Set 2026 - 09:40
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Ancora 48 ore e poi la Juventus chiuderà ufficialmente il capitolo portiere che si è aperto dopo l'infortunio che ha colpito Grabara. I bianconeri hanno bisogno di un nuovo numero uno da affiancare a Vicario: Carnevali, assistito dal ds Massara, sta sondando diverse piste. Una di queste porta dritti a Norberto Neto, ex e attualmente svincolato dopo l'avventura brasiliana al Botafogo. È il preferito, con il 37enne che si è detto pronto ad accettare un contratto fino al 2027 con ingaggio basso.

Di certo i curriculum sui tavoli dalla dirigenza bianconera non mancano: secondo Tuttosport si sarebbero proposti già in dieci. Tra questi troviamo Cragno, Gomis, Cillesen, Bruno Varela, Sergio Rico e Adam Stejskal (l'anno scorso titolare del WSG Tirol in Austria). Senza dimenticare Asmir Begovic, 39enne nell'ultima stagione al Leicester. Massara ha già avuto con sè il portiere nato in Bosnia al Milan nel 2020.

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Intanto la Juve guarda avanti e prova ad anticipare la concorrenza per Lorenzo Palmisani, 22enne numero uno del Frosinone e dell'Under 21 di Baldini. I ciociari gli hanno appena rinnovato il contratto fino al 2031, ma nei piani della Vecchia Signora c'è l'idea di provarlo a bloccare già il prossimo gennaio in vista della prossima estate. Un'operazione alla Gatti: il centrale venne acquisto nel mercato invernale del 2022 proprio dal Frosinone, e portato a Torino a stagione conclusa.

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