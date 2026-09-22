Juve, fissata la deadline per il nuovo portiere: Neto resta in pole. Per il futuro occhio a Palmisani

Ancora 48 ore e poi la Juventus chiuderà ufficialmente il capitolo portiere che si è aperto dopo l'infortunio che ha colpito Grabara. I bianconeri hanno bisogno di un nuovo numero uno da affiancare a Vicario: Carnevali, assistito dal ds Massara, sta sondando diverse piste. Una di queste porta dritti a Norberto Neto, ex e attualmente svincolato dopo l'avventura brasiliana al Botafogo. È il preferito, con il 37enne che si è detto pronto ad accettare un contratto fino al 2027 con ingaggio basso.