De Bruyne: "Mai pensato di lasciare il Napoli in estate. Se continuo così, sarà un anno top"

Dal ritiro del Belgio, in attesa di affrontare l'Italia, Kevin De Bruyne parla anche del Napoli e di mercato: "Non ho mai preso in considerazione l'idea di lasciare Napoli quest'estate, non ne ho parlato con nessuno". L'inizio di stagione? "Penso che il mio livello sia buono, sono rimasto sorpreso della mia forma già all'inizio di agosto. Se continuo così, sarà fantastico per me. Certo, è diverso dal picco di dieci anni fa, ma penso sia normale". Quindi nessun problema fisico: "Mi sento molto bene, all'inizio della stagione non ho giocato tutte le partite, ma di recente ho disputato tre volte l'intero match".