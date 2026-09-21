MANOVRE BIANCONERE

Juventus, c'è Neto in pole per sostituire Grabara e fare il vice di Vicario

Il grave infortunio del polacco costringe Carnevali e Massara a guardare al mercato degli svincolati

21 Set 2026 - 08:59
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Sul campo, la Juventus ha dato risposte positive dopo lo strafalcione di Reggio Emilia e così queste tre settimane di pausa del campionato serviranno soprattutto per risolvere il problema del secondo portiere. Il grave infortunio di Grabara, infatti, ha costretto i bianconeri a guardarsi in giro per trovare un vice di Vicario o almeno un estremo difensore da inserire in rosa nel caso in cui si decidesse di far scalare di una posizione il buon Carlo Pinsoglio. Carnevali e Massara hanno fatto capire chiaramente che si proverà a scandagliare il mercato degli svincolati prima eventualmente decidere di puntare sul Next Gen, Radu.

Al momento, il nome in cima alla lista è quello di Norberto Murara Neto, semplicemente conosciuto come Neto. Il 37enne brasiliano è reduce da una stagione non troppo positiva al Botafogo e si trova in attesa di sistemazione. Per lui si tratterebbe di un ritorno a Torino, visto che in passato ha vestito la maglia della Signora, dal 2015 al 2017, anche se con sole 11 presenze all'attivo. Neto conosce bene la Serie A, comunque, visto che dal 2011 al 2015 ha giocato nella Fiorentina. Abbandonata l'Italia, si è trasferito al Valencia, poi Barcellona, Bournemouth, Arsenal e quindi il ritorno in Patria. Potrebbe essere il profilo giusto per esperienza e disponibilità ad accettare il ruolo di secondo, come hanno fatto sapere i suoi agenti.

In alternativa, si sono proposti Sergio Rico, reduce da una manciata di presenze all'Al-Gharafa), Alfred Gomis (ex Palermo) e Adam Stejskal (l'anno scorso titolare del WSG Tirol in Austria).

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