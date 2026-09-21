Juventus, c'è Neto in pole per sostituire Grabara e fare il vice di Vicario

Al momento, il nome in cima alla lista è quello di Norberto Murara Neto, semplicemente conosciuto come Neto. Il 37enne brasiliano è reduce da una stagione non troppo positiva al Botafogo e si trova in attesa di sistemazione. Per lui si tratterebbe di un ritorno a Torino, visto che in passato ha vestito la maglia della Signora, dal 2015 al 2017, anche se con sole 11 presenze all'attivo. Neto conosce bene la Serie A, comunque, visto che dal 2011 al 2015 ha giocato nella Fiorentina. Abbandonata l'Italia, si è trasferito al Valencia, poi Barcellona, Bournemouth, Arsenal e quindi il ritorno in Patria. Potrebbe essere il profilo giusto per esperienza e disponibilità ad accettare il ruolo di secondo, come hanno fatto sapere i suoi agenti.