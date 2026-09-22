Racing, accordo per Valentín Carboni: l'Inter pagherà per farlo giocare

Lo sfortunato trequartista, frenato da un grave trauma al ginocchio destro (rottura del crociato anteriore e lesione parziale del collaterale laterale) che ne ha limitato l'impiego a soli cinque spezzoni di match dal suo rientro in patria, disporrà così di un altro anno per recuperare la miglior condizione e confermare il potenziale espresso agli esordi.