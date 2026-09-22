Racing, accordo per Valentín Carboni: l'Inter pagherà per farlo giocare

Valentin Carboni resta al Racing: prolungato fino al 2027 il prestito dall'Inter per consentire al fantasista di rilanciarsi dopo l'infortunio

22 Set 2026 - 13:58
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Valentin Carboni © instagram

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Valentin Carboni proseguirà la propria avventura al Racing Avellaneda anche nel 2027: secondo quanto riportato dal quotidiano Olé, l'Inter e la società argentina hanno intessuto un’intesa per prolungare di ulteriori dodici mesi la permanenza a titolo temporaneo del classe 2005, originariamente pattuita fino al 31 dicembre 2026.

Lo sfortunato trequartista, frenato da un grave trauma al ginocchio destro (rottura del crociato anteriore e lesione parziale del collaterale laterale) che ne ha limitato l'impiego a soli cinque spezzoni di match dal suo rientro in patria, disporrà così di un altro anno per recuperare la miglior condizione e confermare il potenziale espresso agli esordi.

Sul piano economico resta confermata la clausola che premia il lavoro di valorizzazione del club argentino: l'Inter riconoscerà 200.000 dollari (circa 175.000 euro) al Racing per ogni blocco di quattro presenze da almeno venti minuti accumulate dal giovane. Un bonus finora maturato in una sola circostanza dopo la sfida contro il Banfield dello scorso 14 febbraio, in cui il trequartista ha centrato la quarta gara con il minutaggio minimo richiesto.

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