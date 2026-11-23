Certo, l'identikit è chiaro. E tra i nomi circolati in queste settimane quelli più adatti alle esigenze di Spalletti sembrano essere Sorloth e Scamacca. Meno Balogun e Varela, rispettivamente un'occasione di mercato e un investimento costoso per il futuro. Luciano vuole risposte immediate e puntare su un calciatore fatto e finito. D'altronde la pressione è tanta e c'è poco da sperimentare.