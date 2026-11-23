Prima la frecciata a Conte "alla ricerca di un nuovo club", poi il messaggio alla società sul mercato. Luciano Spalletti ha cacciato gli artigli nel momento più difficile. C'è una panchina da difendere a tutti i costi e la vittoria contro il Venezia ha solo parzialmente messo a tacere le critiche (e calmato i tifosi).
Nel post-partita dell'Allianz Stadium il pensiero del tecnico toscano è andato alla finestra dei trasferimenti di gennaio: "Ci serve una punta fisica, nel calcio moderno è ormai imprescindibile. Rimetterò comunque Kolo Muani in quella posizione perché ci può giocare". Parole che lasciano il segno e che non avranno fatto piacere a Woltemade, dimenticato nonostante l'ennesima prestazione positiva con i lagunari. Nella testa di Spalletti, che già un anno fa aveva chiesto un centravanti 'vero' ci sono 'solo' Kolo Muani e appunto un bomber ancora da acquistare.
Certo, l'identikit è chiaro. E tra i nomi circolati in queste settimane quelli più adatti alle esigenze di Spalletti sembrano essere Sorloth e Scamacca. Meno Balogun e Varela, rispettivamente un'occasione di mercato e un investimento costoso per il futuro. Luciano vuole risposte immediate e puntare su un calciatore fatto e finito. D'altronde la pressione è tanta e c'è poco da sperimentare.
Intanto dal Portogallo torna a circolare il nome di Maxi Araujo, ala sinistra dello Sporting Lisbona. Secondo Record la Vecchia Signora tornerà alla carica a gennaio per il 26enne uruguagio che piace anche all'Atletico Madrid di Simeone.