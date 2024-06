Juve, Sancho in pole per la destra: alternative Wimmer, Zgherova e Madueke

OBIETTIVI BIANCONERI

Sono 9 i giocatori bianconeri in prestito ad altri club con scadenza fissata al prossimo 30 giugno. Alcuni potrebbero tornare alla corte di Thiago Motta per rimanere e giocarsi le loro chance col nuovo tecnico, altri potrebbero ripartire o essere ceduti per metter in cassa un tesoretto da reinvestire sul mercato. Ecco chi sono e quanto valgono (valori transfermarkt).

© Getty Images 1 di 9 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La Juve di Thiago Motta comincia a prendere forma. Almeno sul piano degli obiettivi di mercato. Detto delle trattative per Douglas Luiz e dell'interesse per Zirkzee, più lontano dal Milan per via delle commissioni chieste dall'agente, e per Saelemaekers, jolly duttile per diversi ruoli e moduli, i bianconeri stanno lavorando per rinforzare anche la corsia destra e aggiungere alla rosa un terzino.

Nel dettaglio, per aumentare la potenza di fuoco in fascia il primo obiettivo di Giuntoli resta Jadon Sancho. Di ritorno dal prestito al Borussia Dortmund, l'inglese difficilmente resterà al Manchester United, ma non sarà facile strapparlo alla Premier. Soprattutto per un discorso economico. Valutato intorno ai 35-40 milioni, al momento l'esterno guadagna 8 milioni più bonus. Troppo per le casse bianconere, a meno che i Red Devils non contribuiscano in parte all'ingaggio agevolando l'operazione sulla base di un prestito.

Ma Sancho non è l'unico nome sulla lista di Giuntoli per la corsia destra. Nel mirino bianconero ci sono infatti anche altri profili più in linea con il budget. Dall'austriaco Wimmer del Wolfsburg all'inglese Madueke del Chelsea, passando per il kosovaro Zhegrova del Lille.

Quanto invece alla questione terzino, in questo momento è Mario Mitaj il nome più caldo alla Continassa. Esterno basso del Lokomotiv Mosca, il 20enne albanese abbina buone caratteristiche difensive a grande duttilità tattica che lo rendono una pedina di grande interesse tecnico-tattico per Thiago Motta. Un giocatore su cui puntare senza fare follie. A patto di vincere la concorrenza col Bologna. Anche i rossoblù, infatti, sono molto interessati all'albanese e a breve potrebbe profilarsi un "derby" con la Juve per mettere le mani sul cartellino del terzino.