Manchester City: Kolo Tourè sarà il vice di Guardiola

Il Manchester City accoglie Kolo Tourè come vice di Pep Guardiola. Dopo aver ricoperto questo ruolo al Mondiale per Club, l'ex calciatore ivoriano che ha vestito la maglia del City dal 2009 al 2013, resterà nello staff di Guardiola anche la prossima stagione. "Siamo felici di poter integrare Kolo in maniera definitiva nello staff della prima squadra. Porta con sé un bagaglio di esperienza preziosissimo ad altissimi livelli, oltre a una conoscenza profonda del Manchester City e del nostro ambiente. Il lavoro svolto con l’Under 18 è stato eccellente e il suo inserimento nello staff senior aiuterà a rendere più fluido il passaggio dei giovani dalla Academy alla prima squadra", il commento del direttore sportivo dei Citizens Hugo Viana.