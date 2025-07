Juve, no allo Sporting per Alberto Costa: decisivo Tudor che ci punta

Alberto Costa resta alla Juventus, almeno per ora. Dal Portogallo infatti, danno come praticamente chiusa la pista che porta il terzino portoghese allo Sporting Lisbona. Il 21enne, arrivato lo scorso gennaio a Torino e valutato circa 18 milioni di euro dai bianconeri, piace da tempo ai lusitani che però avrebbero ricevuto il no definitivo della Vecchia Signora. Il motivo sarebbe tecnico e non economico, scrive ABola: a spingere per la sua conferma è Igor Tudor che punta sul laterale classe 2003. Non a caso lo Sporting avrebbe già riacceso i canali con il Panathinaikos per Vagiannidis, altro profilo gradito a Rui Borges.