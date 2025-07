Nico Williams-Athletic Bilbao, ora c'è anche la firma: contratto fino al 2035

Nico Williams ha sottolineato: "Abbiamo in palio titoli molto ambiziosi, come la Champions League. Quale modo migliore per farlo se non con il club che ho sempre amato? Vorrei continuare a scrivere la storia qui al San Mamés, con i tifosi e la mia famiglia". Ha anche ringraziato il fratello Iñaki: "Entrambi abbiamo sempre sognato questo momento. Mio fratello è un modello per tutti, e soprattutto per me. Penso che sia la persona migliore per essere capitano; non vedo l'ora di vederlo indossare la fascia per molto tempo". Infine, Nico ha inviato un messaggio alla famiglia dell'Athletic Club: "Spero di dare il massimo per tutto quello che mi hanno dato. Spero di farli divertire come sempre. Questo è anche per loro. Ho sempre provato molto affetto per me stesso e sono molto orgoglioso dei miei tifosi".