Juventus: l'Everton su Douglas Luiz, Alberto Costa si avvicina allo Sporting

Per una trattativa pronta a partire, ma non ancora decollata, ce ne sono altre due decisamente ben avviate: Timothy Weah è infatti a un passo dal trasferimento all'Olympique Marsiglia, mentre Alberto Costa è sempre più vicino allo Sporting di Lisbona. L'americano dovrebbe fare ritorno in Ligue 1 per una cifra che si aggira sui 15 milioni di euro, mentre il portoghese è pronto a rientrare in patria dopo appena mezza stagione in bianconero. Al momento ballano circa tre milioni tra domanda e offerta (la Juve ne chiede 18, i lusitani offrono 15), ma anche in questo caso l'addio appare prossimo.