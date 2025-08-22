Logo SportMediaset
OBIETTIVO BIANCONERO

Zhegrova, il Lille gela la Juve: "Nessuna offerta, resta con noi questa stagione"

Il presidente Letang: "Contatti con Comolli, ma la porta non è più aperta e la mia posizione è chiara"

22 Ago 2025 - 18:40
© IPA

© IPA

Brusca frenata in casa Juve sul fronte Edon Zhegrova. Il presidente del Lille ha rilasciato infatti alcune dichiarazioni importanti che sembrerebbero chiudere in maniera decisa la pista bianconera. "Edon Zhegrova resta con noi questa stagione - ha precisato Olivier Letang alla vigilia della sfida di Ligue 1 contro il Monaco -. Non ho ricevuto alcuna offerta. I media italiani tendono a esagerare: non c’è alcun accordo né trattativa in corso". 

"Conosco molto bene Damien Comolli e ci siamo parlati più volte da quando ha assunto l'incarico alla Juventus - ha proseguito ripercorrendo i contatti degli ultimi giorni con la Juve -. Ci sono stati degli scambi qualche settimana fa, la porta forse era più aperta allora, ma oggi la mia posizione è chiara: Edon resta".

Tudor non ci sta: "Iniziare il campionato col mercato aperto è una pazzia"

Intanto, del resto, dopo aver svolto solo un lavoro personalizzato a causa delle voci di mercato, Zhegrova è tornato ad allenarsi col resto del gruppo in vista dei prossimi imegni del Lille. "Ha ripreso martedì pomeriggio, ha sentito un piccolo fastidio ma stamattina si è allenato normalmente", ha spiegato Letang. Sulla stessa linea il tecnico Bruno Genesio: "Zhegrova ha lavorato con noi questa settimana, anche se è normale che abbia bisogno di ritrovare ritmo - ha dichiarato . Il suo ultimo match ufficiale risale al 14 dicembre. Potrebbe comunque far parte del gruppo domenica contro il Monaco". 

Dichiarazioni che sembrano lasciare poco spazio a dubbi o incertezze sul futuro di Zhegrova, ma che potrebbero essere anche una mossa studiata appositamente per dare una svolta alla trattativa con la Juve. Vista la volontà dell'esterno offensivo di cambiare aria, infatti, con un'offerta intorno ai 18-20 milioni di euro il Lille potrebbe anche rivedere rapidamente la sua posizione e optare per la cessione del giocatore ai bianconeri. Tutto a patto che nel frattempo Comolli riesca a piazzare Nico Gonzalez all'Atletico Madrid per una cifra simile. 

