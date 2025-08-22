Zhegrova, il Lille gela la Juve: "Nessuna offerta, resta con noi questa stagione"

Intanto, del resto, dopo aver svolto solo un lavoro personalizzato a causa delle voci di mercato, Zhegrova è tornato ad allenarsi col resto del gruppo in vista dei prossimi imegni del Lille. "Ha ripreso martedì pomeriggio, ha sentito un piccolo fastidio ma stamattina si è allenato normalmente", ha spiegato Letang. Sulla stessa linea il tecnico Bruno Genesio: "Zhegrova ha lavorato con noi questa settimana, anche se è normale che abbia bisogno di ritrovare ritmo - ha dichiarato . Il suo ultimo match ufficiale risale al 14 dicembre. Potrebbe comunque far parte del gruppo domenica contro il Monaco".