Milan, Tare: "Musah e Chukwueze via? Stiamo valutando"
23 Ago 2025 - 20:46
"Musah e Chukwueze via? Stiamo valutando tutte queste situazioni. Giocando una partita una settimana insieme a Max stiamo valutando le cose migliori da fare". Così il ds del Milan Igli Tare a Dazn prima di Milan-Cremonese.
