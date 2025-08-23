Follie arabe per il 18enne Rodrigo Mora: 70 milioni al Porto
23 Ago 2025 - 21:24
L'Al Ittihad, campione in carica del campionato dell'Arabia Saudita, è pronto a fare follie per l'appena 18enne Rodrigo Mora, talentuoso centrocampista del Porto. Il club di Benzema allenato da Blanc ha messo sul piatto 70 milioni di euro.
