Mercato

Milan, Tare: "Stiamo facendo tutte le valutazioni su stato di salute Boniface"

23 Ago 2025 - 20:48

"Boniface? Non sono stati supplementi di visite. Sapevamo delle problematiche del passato, stiamo facendo tutte le valutazioni sullo stato di salute del giocatore. Le sue qualità sono indiscutibili. Stiamo cercando di prendere la decisione giusta per questa situazione". Così Igli Tare, ds del Milan, a Dazn a pochi minuti dalla sfida contro la Cremonese. A breve discuteremo insieme anche all'allenatore e prenderemo una decisione finale. Deadline? Non ci mettiamo pressione addosso, al massimo la mettiamo agli altri", ha aggiunto.

22:14
Arsenal, colpo Eze dal Crystal Palace
21:24
Follie arabe per il 18enne Rodrigo Mora: 70 milioni al Porto
20:48
Milan, Tare: "Stiamo facendo tutte le valutazioni su stato di salute Boniface"
20:46
Milan, Tare: "Musah e Chukwueze via? Stiamo valutando"
20:33
Milan, nome nuovo per la difesa: Demiral