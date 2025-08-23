Milan, Tare: "Stiamo facendo tutte le valutazioni su stato di salute Boniface"

"Boniface? Non sono stati supplementi di visite. Sapevamo delle problematiche del passato, stiamo facendo tutte le valutazioni sullo stato di salute del giocatore. Le sue qualità sono indiscutibili. Stiamo cercando di prendere la decisione giusta per questa situazione". Così Igli Tare, ds del Milan, a Dazn a pochi minuti dalla sfida contro la Cremonese. A breve discuteremo insieme anche all'allenatore e prenderemo una decisione finale. Deadline? Non ci mettiamo pressione addosso, al massimo la mettiamo agli altri", ha aggiunto.