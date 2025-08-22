Juve, cambia la strategia sul mercato per il centrocampo: all-in su Zhegrova ma dipende da Nico

Le cifre dell'affare con il Lille, ormai conscio di essere destinato a perdere il fantasista, sono chiare: per 18-20 milioni di euro arriverà il sì alla cessione. Ma c'è un incastro non banale: prima deve salutare Nico Gonzalez che vanta una sola pretendente. Ossia l'Atletico Madrid che non ha offerto più di 20 milioni. Troppo poco per la Vecchia Signora, anche se secondo Tuttosport la Juve sta prendendo in seria considerazione l'idea di concedere uno sconto al fine di favorire la cessione dell'argentino e procedere con l'acquisto di Zhegrova. D'altronde Tudor, che si è lamentato delle date del mercato, attende rinforzi.