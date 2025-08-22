Juve, cambia la strategia sul mercato per il centrocampo: all-in su Zhegrova ma dipende da Nico

© italyphotopress
© italyphotopress
Il kosovaro è l'assoluta priorità in entrata assieme a Kolo Muani
© italyphotopress
© italyphotopress
La cessione di Douglas Luiz, divenuta ufficiale nella tarda serata di giovedì, non ha cambiato più di tanto i piani della Juventus sul mercato. Le priorità di Comolli restano queste: riportare 'a casa' Kolo Muani, cedere Nico Gonzalez e affondare il colpo per Zhegrova. Il kosovaro, che ha già detto sì ai bianconeri, è sulla carta il secondo colpo designato assieme a quello con al centro, da tempo, la punta del Psg.
Le cifre dell'affare con il Lille, ormai conscio di essere destinato a perdere il fantasista, sono chiare: per 18-20 milioni di euro arriverà il sì alla cessione. Ma c'è un incastro non banale: prima deve salutare Nico Gonzalez che vanta una sola pretendente. Ossia l'Atletico Madrid che non ha offerto più di 20 milioni. Troppo poco per la Vecchia Signora, anche se secondo Tuttosport la Juve sta prendendo in seria considerazione l'idea di concedere uno sconto al fine di favorire la cessione dell'argentino e procedere con l'acquisto di Zhegrova. D'altronde Tudor, che si è lamentato delle date del mercato, attende rinforzi.
Capitolo centrocampo: Arthur è in procinto di salutare per unirsi al Gremio. Il brasiliano lo ingaggerà in prestito fino al 30 giugno del 2026. Intanto qualcosa è cambiato in merito alle strategie in entrata per il centrocampo. Secondo il club bianconero infatti, rinforzare la mediana non è più una urgenza nonostante la cessione di Douglas Luiz. Meglio prendere Zhegrova e chiudere Kolo Muani. Solo dopo si penserà a dei rinforzi alle giuste condizioni. O'Riley continua a piacere ma il Brighton è disposto a venderlo solo a titolo definitivo.
Commenti (0)