Juve, non solo portiere e vice-Vlahovic: nuovo assalto a Kessié che vuole trasferirsi a Torino

La novità decisiva, confermata anche dall'esperto di mercato Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, è la fortissima volontà del giocatore. Kessié ha messo la Juventus in cima ai suoi pensieri, concedendo una vera e propria corsia preferenziale al club torinese. Per vestire il bianconero nella prossima stagione, il classe '96 sta rifiutando nuove e ricchissime sponde dal miliardario campionato saudita. Vuole l'Italia, vuole la Juve.