MANOVRE BIANCONERE

Juve, non solo portiere e vice-Vlahovic: nuovo assalto a Kessié che vuole trasferirsi a Torino

Il centrocampista ivoriano ha espresso la sua volontà di tornare in Italia alla corte di Spallettone

16 Lug 2026 - 09:11
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Prima le priorità, poi i colpi a effetto. La Juventus si muove sul mercato con le idee chiarissime: la caccia al nuovo estremo difensore e al sostituto di Dusan Vlahovic resta in cima all'agenda di Carnevali, ma intanto la dirigenza bianconera studia il grande colpo a centrocampo. L'obiettivo? Un innesto di fisicità, muscoli e leadership per blindare la mediana. Identikit perfetto che porta dritto a un nome ben noto alla Serie A: Franck Kessié.

Leggi anche

Bologna, oggi scade la clausola di Lucumí: Juve in pole, ma occhio ad altre due big

L’ivoriano, liberatosi ufficialmente dall'Al-Ahli lo scorso 30 giugno dopo la scadenza del contratto, è più di un'idea. Sul tavolo della dirigenza bianconera il dossier è caldissimo, forte anche della presenza del nuovo direttore sportivo Frederic Massara, che lo conosce benissimo dai tempi del Milan.

La novità decisiva, confermata anche dall'esperto di mercato Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, è la fortissima volontà del giocatore. Kessié ha messo la Juventus in cima ai suoi pensieri, concedendo una vera e propria corsia preferenziale al club torinese. Per vestire il bianconero nella prossima stagione, il classe '96 sta rifiutando nuove e ricchissime sponde dal miliardario campionato saudita. Vuole l'Italia, vuole la Juve.

Leggi anche

Juve, lavori in corso anche per il centrocampo: Kessié o Goretzka, ma prima serve incassare

L'accordo, però, va ancora trovato. Tra l'offerta della Juventus e le richieste dell'entourage dell'ex milanista filtra ancora un po' di distanza. La prima proposta bianconera si è attestata sui 3,5 milioni di euro netti a stagione, cifra considerata bassa dal centrocampista. Kessié aspetta, forte della sua preferenza assoluta, per capire se la Continassa deciderà di rilanciare e alzare la posta.

I prossimi giorni saranno decisivi: l'agente del calciatore è atteso in Italia per fare il punto della situazione, valutare tutte le offerte sul tavolo e capire se la fumata bianca con la Juventus può davvero diventare realtà. Il ritorno in Serie A è il grande desiderio di Kessié, la Juve ci pensa: i muscoli del "Presidente" fanno gola.

juve
vlahovic
kessie

Ultimi video

00:47
Accomando: "Inter, Khalaili a rischio, vi spiego tutto"

Accomando: "Inter, Khalaili a rischio, vi spiego tutto"

00:59
Trevisani lancia l'allarme: "Dov'è il ct? Tra poco l'Italia è in campo"

Trevisani lancia l'allarme: "Dov'è il ct? Tra poco l'Italia è in campo"

00:36
Raimondi: "Muharemovic al Leeds per 40 milioni, Dovbyk-Genoa sì o no?"

Raimondi: "Muharemovic al Leeds per 40 milioni, Dovbyk-Genoa sì o no?"

00:48
Milan: Modric ha detto sì, a patto che…

Milan: Modric ha detto sì, a patto che…

00:45
Inter, oltre a Spence piace un altro giocatore del Tottenham

Inter, oltre a Spence piace un altro giocatore del Tottenham

00:30
Raimondi: "Costa 40 milioni, ma l'Inter c'è". Di chi parliamo?

Raimondi: "Costa 40 milioni, ma l'Inter c'è". Di chi parliamo?

01:00
Juve, Carnevali "chiama" un Campione del Mondo

Juve, Carnevali "chiama" un Campione del Mondo

01:06
Raimondi: "Prossimo colpo del Milan, Ibra impazzito"

Raimondi: "Prossimo colpo del Milan, Ibra impazzito"

01:30
Inter-Khalaili: il verdetto. E spunta un difensore "roccioso"

Inter-Khalaili: il verdetto. E spunta un difensore "roccioso"

01:36
Gila, parole rossonere

Gila, parole rossonere

02:10
DICH ATTA ARRIVA A FIRENZE DICH

Fiorentina, senti Atta: "Mi ispiro a CR7 e Pogba"

00:44
Accomando: "Ederson-United, salta tutto! Gli inglesi hanno comunicato che..."

Accomando: "Ederson-United, salta tutto! Gli inglesi hanno comunicato che..."

01:12
Accomando: "Ecco i due attaccanti che cerca la Juventus, mentre su Dibu Martínez…"

Accomando: "Ecco i due attaccanti che cerca la Juventus, mentre su Dibu Martínez…"

00:18
Accomando: "Milan, tormentone Leao, quale sarà il destino del portoghese"

Accomando: "Milan, tormentone Leao, quale sarà il destino del portoghese"

00:30
Accomando: "Modric-Milan, settimana decisiva"

Accomando: "Modric-Milan, settimana decisiva"

00:47
Accomando: "Inter, Khalaili a rischio, vi spiego tutto"

Accomando: "Inter, Khalaili a rischio, vi spiego tutto"

I più visti di Juventus

Santiago Castro

Due attaccanti per la Juve: non si molla Kolo, rispunta l'alternativa rossoblù

Juve, la Premier ti fa ricca: dall'asta per Muharemovic i soldi per sbloccare l'attaccante

Juve, David e Openda in uscita: si aprono due piste in Francia

Carnevali

Carnevali: "Impossibile dire di no alla Juve. Kolo Muani? Richieste troppo alte"

Niente Italia per Muharemovic: vola al Leeds per 40 milioni, alla Juve il 50%

Non è ancora finita per il Dibu: l'Aston Villa fa muro, ma lui vuole la Juve

Mercato ora per ora
Vedi tutti
Paulo Dybala
11:30
Dybala, ecco il nuovo contratto con la Roma: tutti i bonus per presenze e gol
10:22
Napoli, ecco l'erede di Di Lorenzo: in arrivo Favasuli dal Catanzaro
08:12
Sassuolo, è caccia al post Muharemovic: possibile ritorno per Acerbi
20:32
Niente Genoa, Aubameyang sceglie il Depor
20:23
Roma, ai dettagli i rinnovi di Mancini e Cristante