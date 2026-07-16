Juve, non solo portiere e vice-Vlahovic: nuovo assalto a Kessié che vuole trasferirsi a Torino

Prima le priorità, poi i colpi a effetto. La Juventus si muove sul mercato con le idee chiarissime: la caccia al nuovo estremo difensore e al sostituto di Dusan Vlahovic resta in cima all'agenda di Carnevali, ma intanto la dirigenza bianconera studia il grande colpo a centrocampo. L'obiettivo? Un innesto di fisicità, muscoli e leadership per blindare la mediana. Identikit perfetto che porta dritto a un nome ben noto alla Serie A: Franck Kessié.
L’ivoriano, liberatosi ufficialmente dall'Al-Ahli lo scorso 30 giugno dopo la scadenza del contratto, è più di un'idea. Sul tavolo della dirigenza bianconera il dossier è caldissimo, forte anche della presenza del nuovo direttore sportivo Frederic Massara, che lo conosce benissimo dai tempi del Milan.
La novità decisiva, confermata anche dall'esperto di mercato Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, è la fortissima volontà del giocatore. Kessié ha messo la Juventus in cima ai suoi pensieri, concedendo una vera e propria corsia preferenziale al club torinese. Per vestire il bianconero nella prossima stagione, il classe '96 sta rifiutando nuove e ricchissime sponde dal miliardario campionato saudita. Vuole l'Italia, vuole la Juve.
L'accordo, però, va ancora trovato. Tra l'offerta della Juventus e le richieste dell'entourage dell'ex milanista filtra ancora un po' di distanza. La prima proposta bianconera si è attestata sui 3,5 milioni di euro netti a stagione, cifra considerata bassa dal centrocampista. Kessié aspetta, forte della sua preferenza assoluta, per capire se la Continassa deciderà di rilanciare e alzare la posta.
I prossimi giorni saranno decisivi: l'agente del calciatore è atteso in Italia per fare il punto della situazione, valutare tutte le offerte sul tavolo e capire se la fumata bianca con la Juventus può davvero diventare realtà. Il ritorno in Serie A è il grande desiderio di Kessié, la Juve ci pensa: i muscoli del "Presidente" fanno gola.