Juventus, caccia ai due attaccanti: Kolo Muani resta la priorità, torna di moda Santiago Castro

Juventus, servono plusvalenze entro il 30 giugno: i giocatori che potrebbero partire
© Getty Images | Michele Di Gregorio (valutato 15 milioni)
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La Juventus vuole regalare due attaccanti nuovi a Luciano Spalletti, soprattutto se riuscisse a cedere David e Openda. Il primo nome sulla lista resta quello di Randal Kolo Muani per il quale c'è un nuovo momento di stallo con il Paris Saint-Germain ma verrà fatto comunque un nuovo tentativo nei prossimi giorni.
E allora viene scandagliato il mercato delle punte, non solo all'estero dove è sempre pronto a tornare d'attualità Jean-Philippe Mateta, già trattato a gennaio, ma pure in Italia e in questo senso, scrive Alfredo Pedullà, c'è un ritorno di fiamma per Santiago Castro del Bologna. Ritorno di fiamma perché anche lui era stato sondato nel mercato invernale: ha un contratto in scadenza 2028 ed è valutato dai rossoblù oltre 40 milioni di euro.
Nella lista della Juve potrebbero esserci anche nomi ma prima, in ogni caso, andrà capita la situazione Kolo Muani: gran parte dell'investimento sulle punte nelle idee bianconere andrebbe proprio sul francese ma se anche questa volta non si riuscisse ad arrivare a dama col Psg, i soldi sarebbero dirottati proprio su uno dei profili che abbiamo menzionato prima.
Mateo Pellegrino con cui si è già parlato col Parma e che nelle prossime ore potrebbe vedere un vertice tra i bianconeri con l'agente Sabbag che informerà Carnevali dell'interesse pure della Premier League, è invece visto come nome di completamento, il famoso secondo attaccante da prendere solo dopo aver trovato soluzione al rebus Kolo.
© Getty Images | Michele Di Gregorio (valutato 15 milioni)
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