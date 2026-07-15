Juventus, caccia ai due attaccanti: Kolo Muani resta la priorità, torna di moda Santiago Castro

E allora viene scandagliato il mercato delle punte, non solo all'estero dove è sempre pronto a tornare d'attualità Jean-Philippe Mateta, già trattato a gennaio, ma pure in Italia e in questo senso, scrive Alfredo Pedullà, c'è un ritorno di fiamma per Santiago Castro del Bologna. Ritorno di fiamma perché anche lui era stato sondato nel mercato invernale: ha un contratto in scadenza 2028 ed è valutato dai rossoblù oltre 40 milioni di euro.