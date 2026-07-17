Atalanta, Ederson rimarrà: vicino l'accordo per il rinnovo

Dopo il mancato trasferimento al Manchester United, Ederson è pronto a restare all'Atalanta. Il brasiliano, infatti, si è messo a disposizione del club bergamasco ed è molto vicino a rinnovare il proprio contratto. Avrà ancora un ruolo centrale nel progetto del club nerazzurro, come dichiarato anche da Sarri: "Ederson ritornerà in squadra. La mia paura era con quale testa il ragazzo potesse rimanere qui con noi. Anzi, Ederson ha dimostrato grande voglia di rimanere e sarà un pilastro di questa Atalanta".