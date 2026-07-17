LA NUOVA JUVE

Spalletti: "Penso solo al mio lavoro, ho trovato una squadra consapevole. Scudetto? Troppo distanti"

Rosa, mercato e obiettivi stagionali: le parole di Spalletti sulla nuova stagione bianconera

17 Lug 2026 - 15:17
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Alla vigilia della prima amichevole estiva della Juventus contro il Basilea, l'allenatore bianconero Luciano Spalletti interviene in conferenza stampa per rispondere alle domande sui temi più caldi di questa off-season, dal mercato agli obiettivi per il futuro. 

Come sono andati questi primi giorni di lavoro?

"Ho trovato una squadra consapevole di non aver raggiunto gli obiettivi dello scorso anno, ma fiduciosi di poterli raggiungere in futuro. Abbiamo avuto alti e bassi, ma possiamo lavorare sui nostri difetti". 

Come ha vissuto questi giorni, visti anche i numerosi cambi in società?

"Io penso solo al mio lavoro. Ho vissuto queste settimane con malessere per ciò che non abbiamo ottenuto, ho pensato solo a organizzare la preparazione per fare un percorso migliore. Saper mettersi di nuovo in corsa è la cosa più importante, la Juve non è fatta per rincorrere". 

Crede che la Juve del futuro avrà bisogno di gente più coraggiosa e di esperienza? 

"La rosa ha bisogno di essere rafforzata e potenziata e in alcune caselle anche completata. Bisogna fare un lavoro profondo sapendo che ciò che ci può mettere in difficoltà sono le tempistiche determinate dal Mondiale. Oggettivamente abbiamo delle difficoltà, ma il mercato è lungo e c'è tempo. Ad ogni modo siamo tutti allineati sulla strada che bisogna percorrere". 

La Juve quest'anno parte con un obiettivo migliore?

"Dobbiamo sicuramente migliorare tante cose: la prima è quella di riuscire ad avere sempre lo stesso livello di comportamento e di prestazione. Se siamo nelle condizioni giuste possiamo competere per i primi 4 posti e per l'alta classifica, ma dobbiamo essere bravi e non sbagliare niente. Forse siamo troppo distanti dallo scudetto". 

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