Spalletti: "Penso solo al mio lavoro, ho trovato una squadra consapevole. Scudetto? Troppo distanti"

"La rosa ha bisogno di essere rafforzata e potenziata e in alcune caselle anche completata. Bisogna fare un lavoro profondo sapendo che ciò che ci può mettere in difficoltà sono le tempistiche determinate dal Mondiale. Oggettivamente abbiamo delle difficoltà, ma il mercato è lungo e c'è tempo. Ad ogni modo siamo tutti allineati sulla strada che bisogna percorrere".