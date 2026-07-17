Atalanta, ufficiale il rinnovo di Ederson: ha firmato per altri 5 anni

17 Lug 2026 - 19:06
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© italyphotopress

© italyphotopress

Dopo un primo quadriennio in maglia nerazzurra, costellato di eccellenti risultati e di reciproche soddisfazioni, si consolida ulteriormente il legame fra Éderson José dos Santos Lourenço da Silva e Atalanta BC.

Il 27enne centrocampista brasiliano ha infatti prolungato il contratto di prestazione sportiva con Atalanta BC.

Sin dalla sua prima stagione, quella 2022/23, “Édi” si è distinto come uno dei leader tecnici della squadra, diventando anche uno dei beniamini della tifoseria nerazzurra per la sua cifra tecnica e per il suo ardore agonistico.

Nel suo primo quadriennio con l’Atalanta, Éderson ha totalizzato 180 presenze in tutte le competizioni, realizzando complessivamente 16 reti e servendo 6 assist-gol.

È risultato uno dei più autorevoli protagonisti della vittoria dell’Europa League il 22 maggio 2024 e, grazie a prestazioni di altissimo livello abbinate a una straordinaria continuità di impiego negli anni, si è meritato anche la convocazione nella Nazionale brasiliana, con la quale ha disputato di recente la FIFA World Cup 2026.

La famiglia Percassi, quella Pagliuca, la direzione sportiva e tutto il Club augurano a “Édi” le migliori soddisfazioni, personali e di squadra, per il prosieguo del suo percorso in maglia nerazzurra.

Ultimi video

00:48
Milan: Modric ha detto sì, a patto che…

Milan: Modric ha detto sì, a patto che…

02:07
Callegari: "Pirlo ct, ecco come giocherebbe l'Italia"

L'Italia con Pirlo ct: modulo, talenti da valorizzare e qualche dubbio

00:20
Accomando: "Pulisic tentato dal richiamo di casa. Ecco cosa serve per partire"

Accomando: "Pulisic tentato dal richiamo di casa. Ecco cosa serve per partire"

00:18
Accomando: "Rabiot vuole giocare la Champions. Occhio all'inserimento di una big italiana"

Accomando: "Rabiot vuole giocare la Champions. Occhio all'inserimento di una big italiana"

00:32
Accomando: "Modric-Milan segnali positivi. Doveva firmare questa settimana, ma..."

Accomando: "Modric-Milan segnali positivi. Doveva firmare questa settimana, ma..."

01:53
Accomando: "Dopo lo sgarro Celik possibile asse Juve-Roma, ecco perché"

Accomando: "Dopo lo sgarro Celik possibile asse Juve-Roma, ecco perché"

00:22
L'Inter guarda in Premier, oltre a Spence c'è un'altra pista inglese...

L'Inter guarda in Premier, oltre a Spence c'è un'altra pista inglese...

00:52
Inter, i dettagli sulla trattativa con Spence

Inter, i dettagli sulla trattativa con Spence

01:04
Roma tra Summerville e rinnovi, per il Napoli pronto un esterno dalla B

Roma tra Summerville e rinnovi, per il Napoli pronto un esterno dalla B

00:45
Accomando: "Ore decisive per Kolo Muani, ma occhio a un possibile outsider"

Accomando: "Ore decisive per Kolo Muani, ma occhio a un possibile outsider"

01:22
Mercato Inter, ecco il preferito per la fascia destra

Mercato Inter, ecco il preferito per la fascia destra

01:54
Zaniolo-Udinese: è crisi

Zaniolo-Udinese: è crisi

02:07
Supermarket Milan

Supermarket Milan

00:59
Trevisani lancia l'allarme: "Dov'è il ct? Tra poco l'Italia è in campo"

Trevisani lancia l'allarme: "Dov'è il ct? Tra poco l'Italia è in campo"

00:36
Raimondi: "Muharemovic al Leeds per 40 milioni, Dovbyk-Genoa sì o no?"

Raimondi: "Muharemovic al Leeds per 40 milioni, Dovbyk-Genoa sì o no?"

00:48
Milan: Modric ha detto sì, a patto che…

Milan: Modric ha detto sì, a patto che…

I più visti di Mercato

Accomando: "Modric-Milan, settimana decisiva"

Accomando: "Modric-Milan, settimana decisiva"

Callegari: "Pirlo ct, ecco come giocherebbe l'Italia"

L'Italia con Pirlo ct: modulo, talenti da valorizzare e qualche dubbio

Juve, incontro per Pellegrino. Il doppio piano legato a lui e a Kolo Muani

Trevisani lancia l'allarme: "Dov'è il ct? Tra poco l'Italia è in campo"

Trevisani lancia l'allarme: "Dov'è il ct? Tra poco l'Italia è in campo"

Supermarket Milan

Supermarket Milan

Zaniolo-Udinese: è crisi

Zaniolo-Udinese: è crisi

Mercato ora per ora
Vedi tutti
21:42
Caso Zaniolo, l'Udinese è fiducioso di risolvere la questione nelle prossime ore
21:29
Juve, Kolo Muani fuori dal progetto di Luis Enrique: si allena con la primavera
21:29
Fiorentina, giallo Oulai: è stato rapito? Arriva la smentita: "Era solo con gli avvocati"
20:03
Cagliari, Belotti non supera le visite mediche: salta il rinnovo
Zinedine Zidane
19:18
Francia, sarà Zidane il nuovo ct della nazionale: attesa per l'annuncio