Accordo Juventus-Uefa, tutti i dettagli del settlement agreement

Dopo lo sforamento della Football Earnings Rule registrato nel triennio 2023-2025, la Juventus ha siglato un settlement agreement triennale con la Uefa formalizzato lo scorso 30 giugno e con il chiaro obiettivo di risanare progressivamente il bilancio entro il 2028 per rientrare nei parametri di sostenibilità finanziaria. Ecco, in sintesi, come si articola il piano di rientro e quali sono i rischi per il club bianconero.