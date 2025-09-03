Logo SportMediaset
JUVENTUS

Juve, pronto il rinnovo per Yildiz: per il fantasista turco contratto fino al 2030

Il turco è considerato il fulcro del progetto bianconero: la firma attesa nelle prossime settimane

03 Set 2025 - 11:32
© Getty Images

© Getty Images

Nel mercato della Juve, conclusosi con le roboanti manovre delle ultime 24/36 ore che hanno consegnato a Igor Tudor un attacco di primissimo livello, c'è sempre stata una sola grande certezza: l'incedibilità di Kenan Yildiz. In una lunga estate che sembrava dovesse portare all'addio di Vlahovic e al ritorno di Kolo Muani e che si è invece chiusa con la permanenza dell'attaccante serbo e con l'arrivo di Openda e Zhegrova che si sono aggiunti quasi sul gong finale a David, per il fantasista turco la Juve ha blindato le porte di fronte a ogni tentativo e avance, con un perentorio no ai sondaggi arrivati in particolare dalla Premier, in primis da Arsenal e Chelesa.

Yildiz, classe 20025, è considerato da Comolli e Modesto la pietra angolare su cui costruire il futuro bianconero: da qui la volontà di procedere in tempi rapidi al rinnovo di contratto fino al 2030, con possibile opzione per il 2031. 

Come riportato oggi da Tuttosport, l’intesa già raggiunta prima dell’estate verrà formalizzata a breve con un ingaggio che passerà dagli attuali 1,5 milioni netti più bonus a una base di 3,5-3,6 milioni, destinata a salire nel corso delle stagioni oltre i 5 milioni grazie ai premi. Un salto che lo collocherà tra i giocatori più pagati della rosa bianconera, alle spalle di Vlahovic e accanto a Bremer e David. La svolta è attesa dopo la sosta per le nazionali, quando il padre-agente Engin Yildiz sarà a Torino per assistere alle partite contro Inter e Borussia Dortmund, occasione utile per chiudere l’operazione.

juventus
yildiz
contratto

