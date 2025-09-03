Juve, pronto il rinnovo per Yildiz: per il fantasista turco contratto fino al 2030

Nel mercato della Juve, conclusosi con le roboanti manovre delle ultime 24/36 ore che hanno consegnato a Igor Tudor un attacco di primissimo livello, c'è sempre stata una sola grande certezza: l'incedibilità di Kenan Yildiz. In una lunga estate che sembrava dovesse portare all'addio di Vlahovic e al ritorno di Kolo Muani e che si è invece chiusa con la permanenza dell'attaccante serbo e con l'arrivo di Openda e Zhegrova che si sono aggiunti quasi sul gong finale a David, per il fantasista turco la Juve ha blindato le porte di fronte a ogni tentativo e avance, con un perentorio no ai sondaggi arrivati in particolare dalla Premier, in primis da Arsenal e Chelesa.