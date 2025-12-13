Juventus, la famiglia Yildiz è in città: si punta all'intesa sul rinnovo entro Natale, ma intanto si muove Jorge Mendes

Spettatrici interessate della questione sono le proverbiali big di Premier League (Chelsea e Arsenal su tutte) e il Real Madrid, che da tempo stanno fiutando l'affare. Lo stesso tipo di fiuto sta facendo muovere anche Jorge Mendes, che nel caso in cui si dovesse cominciare a ragionare su una cessione potrebbe assumere il ruolo di intermediario. Al momento, comunque, si tratta di un'ipotesi remota, perché il contratto di Yildiz è ancora lungo e la Juve stessa non ha mai fatto una valutazione del turco, che comunque difficilmente potrebbe muoversi per meno di 100 milioni di euro. Quel che è certo è che non si potrà tergiversare ancora a lungo.