Juventus, la famiglia Yildiz è in città: si punta all'intesa sul rinnovo entro Natale, ma intanto si muove Jorge Mendes

I bianconeri pronti a offrire 6 milioni bonus inclusi fino al 2030, le big di Premier e il Real alla finestradi Daniele Pezzini
Mentre Luciano Spalletti continua il suo lavoro alla ricerca di performance e continuità in campo, la dirigenza della Juventus si sta preparando a giocare un'altra partita cruciale, nonché altrettanto degna di attenzione da parte dei tifosi: quella riguardante il rinnovo di Kenan Yildiz.
Come riporta La Stampa, la famiglia del turco è in città ed è in attesa di convocazione da parte dell'ad Damien Comolli per cominciare a imbastire una trattativa concreta. Mamma Beate e papà Engin sono tutt'ora i principali rappresentanti degli interessi del 10 bianconero, che nonostante lo status di stella della squadra ormai raggiunto non si è mai legato a una grande agenzia di procuratori. Il club è pronto a mettere sul piatto un'offerta da 6 milioni di euro bonus inclusi, portando la scadenza dal 2029 al 2030, ma l'obiettivo degli Yildiz è far sì che quella cifra diventi la base fissa, a cui aggiungere tutti i premi del caso, portandolo così a diventare il calciatore più pagato della rosa bianconera una volta scaduto il contratto di Vlahovic.
La Juve vuole raggiungere un'intesa di massima entro Natale, per poi definire i dettagli e mettere tutto nero su bianco nell'anno nuovo, ma ovviamente non sarà semplicissimo, perché come detto un po' di distanza tra domanda e offerta permane.
Spettatrici interessate della questione sono le proverbiali big di Premier League (Chelsea e Arsenal su tutte) e il Real Madrid, che da tempo stanno fiutando l'affare. Lo stesso tipo di fiuto sta facendo muovere anche Jorge Mendes, che nel caso in cui si dovesse cominciare a ragionare su una cessione potrebbe assumere il ruolo di intermediario. Al momento, comunque, si tratta di un'ipotesi remota, perché il contratto di Yildiz è ancora lungo e la Juve stessa non ha mai fatto una valutazione del turco, che comunque difficilmente potrebbe muoversi per meno di 100 milioni di euro. Quel che è certo è che non si potrà tergiversare ancora a lungo.
© Getty Images
Kenan Yildiz (Juventus). Valore attuale: 116.9 €M. Giugno 2026: 140.1 €M.