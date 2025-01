Juve, tutto sul difensore: pronta la nuova offerta per Hancko, muro Conceiçao per Tomori

Hancko sì ma non tramontano le altre piste per la difesa. Su tutte quella che porta a Ronald Araujo: la Juve non ha ancora perso le speranze per l'uruguaiano del Barcellona, nonostante la dirigenza blaugrana stia incontrando l'agente del giocatore per il rinnovo di contratto in scadenza a giugno 2026 fino al 2029. E non sono mai stati interrotti del tutti i contatti con il Milan per Tomori, nonostante la frenata dopo il cambio di panchina in casa rossonera e l'arrivo di Conceiçao al posto di Fonseca. Come riporta il Corriere della Sera, la Juve sarebbe disposta ad avanzare una proposta di 5 milioni per il prestito oneroso e 25 per l'obbligo di riscatto più bonus ma Conceiçao non vuole assolutamente privarsi dell'anglo-canadese e lo avrebbe fatto capire a chiare lettere nell'ultimo vertice di mercato con la dirigenza. Resta viva anche l'ipotesi Danso del Lens, quest'estate molto vicino alla Roma. I francesi chiedono 25 milioni, l'idea del prestito non li sfiora neppure.