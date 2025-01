Juve, Alberto Costa e Kolo Muani per la svolta: un treno a destra, più duttilità davanti

Cresciuto nel Vitoria Guimaraes, Alberto Costa è un terzino destro di spinta. Un laterale classe 2003 con gamba e tecnica portato più a spingere che a difendere. Dopo aver debuttato in prima squadra l'11 gennaio 2024 nell'incontro di Taça de Portugal contro il Penafiel, in Portogallo è considerato un profilo di grande prospettiva già con una certa esperienza e qualità ben definite ma ancora plasmabili. Per fare dei paragoni, parlando di un "treno a destra", qualcuno l'ha accostato a Dodò e a Dumfries per la propensione a spingere, ad attaccare la profondità e a proporsi con continuità per andare al cross, ma resta tutta da verificare e da migliorare la tenuta in fase di copertura. Nella rosa bianconera Alberto Costa si giocherà il posto con Savona nelle rotazioni con l'obiettivo di riuscire a colmare il vuoto lasciato dall'addio a Danilo e lavorare in maniera più efficace in tandem con chi si troverà davanti sulla trequarti per rifornire la punta centrale dal fondo. Numeri alla mano, in questa stagione col Vitoria Guimaraes il portoghese ha collezionato in totale ventun presenze, un gol, tre assist e quattro cartellini gialli.