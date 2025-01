Il Manchester City fa sul serio per Andrea Cambiaso. Il club inglese, che da tempo aveva messo nel mirino l'esterno della Juventus, ha pronta per i bianconeri un'offerta da circa 60/65 milioni di euro ed è già in trattativa avanzata col giocatore per un contratto quinquennale. La Juve, in ogni caso, non sembra intenzionata ad accettare, l'obiettivo di Giuntoli è quello di alzare la richiesta per puntare ad almeno 80 milioni, considerando anche la discreta concorrenza che c'è in Europa per il giocatore (Bayern Monaco su tutte).