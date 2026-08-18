Juve, prima le cessioni poi altri tre colpi: decisi i ruoli. Per Zirkzee l'ostacolo è in casa

L'arrivo di Vicario, ha completato un'altra casella nel puzzle di Spalletti. Ma, come ammesso dallo stesso tecnico bianconero, c'è ancora qualcosa da fare sul mercato. La rosa va rifinita, ma prima c'è da mettere mano alle uscite. Un capitolo delicato dato che i calciatori in lista di sbarco sono tanti. Da Di Gregorio a Gatti, passando per Cabal, Rugani, Koopmeiners, Miretti, Arthur, Nico Gonzalez e David. La lista è lunga e il ds Massara avrà molto da fare da qui all'1 settembre (ore 20), data in cui arriverà il gong sul mercato.