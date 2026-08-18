Milan, mercato in uscita: orizzonte Juve per Fofana e Tomori, ecco il punto su tutti i cedibili

Odogu ha salutato la truppa, in prestito. Santiago Gimenez, ormai, è a un passo dalla chiusura col Porto. Della lista degli epurati da Amorim restano Fofana, Tomori e Nkunku. I primi due potrebbero entrare in contatto col mondo Juventus: Carnevali e Massara hanno nel mirino Kessié, che però al momento ha pretese salariali troppo alte per ora, il francese del Milan piace ai bianconeri e la cosa potrebbe prendere piede relativamente subito se l'ivoriano risultasse inaccessibile. Il difensore inglese, invece, è stato portato in Italia proprio dal ds juventino ed è un suo pupillo, la Vecchia Signora cerca un ultimo tassello per la retroguardia e anche qui le cose potrebbero svilupparsi negli ultimi giorni di mercato, magari facilitate da una eventuale uscita nella folta retroguardia bianconera. Per quanto riguarda Nkunku, c'è il forte interessamento del Newcastle: secondo quanto emerso ieri, l'ex Chelsea avrebbe già un accordo sui termini personali con i Magpies. Andrà trovata la quadra col Milan, perché i rossoneri non vogliono far minusvalenza e per evitarla servirà vendere il giocatore ad almeno 30 milioni di euro. Per le ricche casse inglesi, una cifra affrontabilissima.